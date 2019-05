Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Un dettaglio della facciata del duomo già restaurato (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza: le impalcature del duomo saranno tolte nella prima metà del 2020 Nella serata di venerdì 24 maggio la presentazione dei lavori di restauro sulla facciata del duomo di Monza: nell’occasione l’annuncio che le impalcature saranno tolte all’inizio del 2020, entro primavera.

Conto alla rovescia per la chiusura del cantiere di restauro della facciata del duomo di Monza: nella serata di venerdì 24 maggio in una serata dedicata all’intervento i tecnici che stanno dirigendo le operazioni hanno annunciato che le impalcature saranno tolte all’inizio del 2020, o più prudenzialmente entro primavera. Tra gli interventi, oltre ai saluti dell’arciprete monsignor Silvano Provasi, quello di Cinzia Parnigoni che ha affrontato l’inquadramento storico della facciata della basilica, quello di Benigno Mörlin Visconti Castiglione, il direttore lavori, che ha spiegato i risultati del restauro e quelli dei restauratori, Paolo Pecorelli e Nadia Cavallucci, dedicato a fasi, tempi e investimenti. Il restauro è il più accurato da un secolo a oggi: quando i lavori saranno terminati e le impalcature smontate, hanno detto gli esperti, sarà possibile vedere la facciata del duomo così come la vedevano i nostri bisnonni.

