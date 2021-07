Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Monza inaugurazione deposito BrianzaBiblioteche via Monviso

Monza: l’asilo mai aperto di San Fruttuoso diventa deposito libri per le biblioteche La struttura comunale nel quartiere San Fruttuoso inizialmente progettata per ospitare un asilo e poi uno spazio giochi per la fascia 0-6 anni, è diventata il nuovo Polo depositi e fondi speciali a disposizione di BrianzaBiblioteche.

Inaugurato la mattina del 14 luglio, il nuovo Polo depositi e fondi speciali a disposizione di BrianzaBiblioteche in via Monviso, a Monza, nel quartiere San Fruttuoso.

Una nuova vita per la struttura comunale che era stata inizialmente progettata per ospitare un asilo prima e uno spazio giochi per la fascia 0-6 anni poi, ma mai aperta al pubblico, e che da oggi sarà il deposito centralizzato a disposizione di tutte le biblioteche della rete.

Il deposito è stato organizzato su una superficie di 500 metri quadrati, dove sono stati sistemati 415 scaffali (due chilometri lineari in tutto), che accoglieranno i volumi provenienti da sei fondi: quelli della Biblioteca centrale di deposito, dalla Biblioteca centrale di deposito ragazzi e ancora i testi della Biblioteca professionale, il deposito legale ragazzi, il deposito legale provinciale e la raccolta dei periodici.

Sono serviti oltre nove mesi di lavori e un investimento di 250.000 euro per adeguare la struttura. Una novità, infatti, riguarda il sistema antincendio che è costituito da box di sale di potassio che si attivano in caso di presenza di fumo o fuoco.

«Una tecnologia innovativa che utilizza un composto completamente atossico e che, in quanto asciutto, non rovina i libri», spiegano dagli uffici tecnici del Comune.

«Questo progetto è nato per rispondere alle esigenze di un sistema in continua crescita – ha spiegato l’assessore Pierfranco Maffè, presidente di BrianzaBiblioteche, durante il taglio del nastro - Un sistema bibliotecario che funziona è prima di tutto accessibile, e questo deposito centralizzato renderà tutte le nostre biblioteche capaci di rispondere più tempestivamente alle richieste di un’utenza sempre più attenta e interessata».

