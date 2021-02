Monza incidente via Molise (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza, l’appello di via Molise: «Dateci una soluzione per i continui incidenti» L’incrocio tra le vie Lazio, Cappuccini e Molise a Monza è spesso teatro di incidenti. La consulta San Carlo-San Giuseppe chiede l’intervento dell’amministrazione per risolvere una situazione di pericolo che si ripete da anni.

L’ultimo incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze, all’incrocio tra le vie Lazio, Cappuccini e Molise a Monza è successo solo qualche giorno fa ed è stato l’occasione per richiedere, ancora una volta, l’intervento dell’amministrazione per risolvere una situazione di pericolo che si ripete da anni.

«Sono almeno quattro anni che chiediamo con cadenza regolare agli uffici e agli assessori coinvolti di risolvere questo problema – spiega Paola Riva, membro della consulta San Carlo-San Giuseppe - Abbiamo proposto diverse iniziative come la posa di uno specchio, ma ci è stato detto che potrebbe essere pericoloso in caso un mezzo si schiantasse contro. Abbiamo anche avanzato l’ipotesi di invertire il senso di marcia del tratto di via Molise, da via Cappuccini a via Calatafimi, per evitare l’arrivo da destra dei mezzi, ma nessuno ci ha mai dato risposte serie. Intanto gli incidenti si moltiplicano. Fortunatamente il più delle volte si risolvono con la semplice constatazione amichevole, ma è assurdo che le richieste avanzate da questa consulta su una questione di sicurezza vengano costantemente ignorate».

© RIPRODUZIONE RISERVATA