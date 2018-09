Monza: una foto d’archivio di una Brianza per il cuore Run (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza, iscrizioni aperte per la Brianza per il cuore Run: di corsa per nuovi defibrillatori per il parco È il 30 settembre la data della terza edizione di Brianza per il Cuore Run, organizzata da Brianza per il Cuore nell’ambito della “Giornata del Cuore”. Nel parco di Monza, con l’obiettivo di dotarlo di nuovi defibrillatori.

È il 30 settembre la data da segnare in calendario per la nuova edizione, la terza, di Brianza per il Cuore Run, organizzata da Brianza per il Cuore nell’ambito della “Giornata del Cuore”. Appuntamento, come sempre, a Cascina San Fedele nel parco di Monza, dove alle 10 prenderà il via la corsa da 10 km e alle 11 quella da 5 km.

«Quest’anno - ha spiegato Laura Colombo, presidente della onlus - la raccolta fondi servirà a finanziare l’acquisto di nuovi defibrillatori di ultima generazione da posizionare all’interno del parco: al momento ce ne sono cinque, ma sono ancora pochi visto l’estensione del nostro polmone verde».

Organizzati fin dal mattino laboratori e attività di intrattenimento per i più piccoli, mentre nel pomeriggio saranno allestiti percorso di agility dog per gli amici a quattro zampe. Alla manifestazione parteciperà anche Synlab Cam Monza: per l’occasione, la squadra di professionisti del Cam Medical Fitness sarà a disposizione dei podisti per offrire gratuitamente informazioni, test e valutazioni medico-sportive. Info e iscrizioni: brianzaperilcuore.net. Iscrizioni online o a Monza (da Carnelli, Cruciani, Ottica Riga), a Villasanta (Affari&Sport), Lissone (Dorelanbed); Muggiò (Orsenigo, Ottica Fedeli), Vimercate (Shop time).

© RIPRODUZIONE RISERVATA