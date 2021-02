Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Fiorenzo Magni e Fausto Coppi in azione

Monza intitola una via al ciclista Fiorenzo Magni due mesi dopo il centenario della nascita Il 7 dicembre 2020 il ciclista Fiorenzo Magni avrebbe compiuto cento anni: a due mesi di distanza il Comune di Monza ha trovato una via da intitolare al campione scomparso nel 2012.

Fiorenzo Magni avrà una via che porta il suo nome almeno nel decennale della scomparsa: la giunta di Monza ha approvato la delibera che stabilisce l’intitolazione di una strada al ciclista scomparso nell’ottobre del 2012. Si trova nel quartiere Libertà ed è una strada nuova realizzata all’interno del piano integrato che ha portato alla costruzione del nuovo supermercato Esselunga. La via, come si vede sulla mappa allegata alla delibera, parte da viale Libertà e con una curva a gomito arriva a viale Stucchi.

La collocazione della via

La memoria del “Leone delle Fiandre” era stata sollecitata dalla figlia del campione cinque anni fa, a cinque anni dalla morte, in occasione del passaggio a Monza del Giro d’Italia. In realtà già nel 2012, poco dopo la scomparsa, l’allora consigliere comunale leghista Massimiliano Romeo, oggi senatore, aveva proposto un’intitolazione al consiglio comunale, idea che aveva ottenuto il sì dell’intera assemblea.

Monza ha perso di poco l’occasione di intitolare una via a Fiorenzo Magni in occasione del centenario della nascita, caduto lo scorso 7 dicembre (era nato nel 1920 vicino a Prato).

