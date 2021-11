Monza: intera famiglia intossicata dal monossido finisce all’ospedale Si tratta di un nucleo familiare composto da quattro persone: intervento nella notte da parte dei vigili del fuoco in un appartamento di via della Blandoria. La famiglia è stata ricoverata in codice giallo all’ospedale Niguarda di Milano.

Un’intera famiglia composta da quattro persone è stata ricoverata in codice giallo, nella notte, a Monza, verosimilmente a causa di una intossicazione da monossido di carbonio. Ne danno notizia i vigili del fuoco del Fuoco del Comando provinciale di Monza e Brianza intervenuti attorno all’una della notte tra lunedì 29 e martedì 30 novembre in un appartamento di via della Blandoria insieme a personale paramedico inviato dal 118. L’intero nucleo familiare è stato ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano. Accertamenti in corso.

