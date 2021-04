Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Monza, il Covid si porta via Giorgio Fustinoni: fu colonna del basket Forti e Liberi, insegnante e politico Era conosciutissimo in più ambienti Giorgio Fustinoni, spentosi oggi, 3 aprile, a 74 anni dopo aver perso la sua battaglia con il virus. Milanese di nascita si era presto trasferito a Monza. Sportivo di razza, appassionato di basket, era approdato nella grande famiglia della Forti e Liberi,

Insegnante di ginnastica (come si diceva una volta) al Liceo Scientifico Frisi, allenatore della Forti e Liberi e anche esponente politico. Era conosciutissimo in più ambienti Giorgio Fustinoni, spentosi oggi a 74 anni dopo aver perso la sua battaglia con il Covid.

Milanese di nascita (era nato nella metropoli il 23 febbraio 1947) si era presto trasferito a Monza. Sportivo di razza, appassionato di basket, era approdato nella grande famiglia della Forti e Liberi, dove tutti lo ricordano con affetto. “Era un grande amico oltre che un grande uomo di sport” commenta ancora incredulo Achille Fecchio, istruttore dei mezzofondisti della società di viale Cesare Battisti.

“Senza Fustinoni il basket a Monza sarà diverso. Con lui sono cresciuti centinaia di ragazzi con in mano la palla a spicchi, ragazzi ora uomini che oggi piangono tutti la sua dipartita” afferma con rimpianto un suo ex allievo. Tanti i ragazzi che con lui hanno imparato a giocare e che ricordano con simpatia il suo vocione e con ammirazione i suoi insegnamenti. Fustinoni ha dedicato anche una parte di sé alla politica. È stato consigliere comunale nel quinquennio 1997-2002, prima con la “Lista con Moccia per Monza”, poi nel gruppo misto. Nel 2007 si è candidato alla poltrona di sindaco con la lista Orizzonti Concreti.

