Monza: il Comune firma il contratto per la gestione dei rifiuti con la Sangalli (ma ci sono i ricorsi)

Il Comune di Monza ha annunciato di avere firmato il contratto per la gestione dei rifiuti in città per un valore di 94 milioni di euro a Impresa Sangalli. Nei prossimi mesi le decisioni del Tar sui ricorsi.