Monza: ecco il bosco urbano che farà respirare meglio la città Produrrà due ettari di ossigeno in più per Monza. Si tratta dell’effetto che avrà il nuovo polmone verde di viale Sant’Anastasia dove sono state messe a dimora oltre 3.500 piante su un’area di 17 mila metri quadrati.

Un bosco urbano che produrrà due ettari di ossigeno in più per Monza. Si tratta dell’effetto che avrà il nuovo polmone verde di viale Sant’Anastasia dove sono state messe a dimora oltre 3.500 piante (Carpini, aceri, farnie, tigli, olmi, biancospini, cornioli. Sono le principali specie piantate dal Parco Agricolo Nord Est su un’area di proprietà del Comune di Monza) su un’area di 17 mila metri quadrati. Sono 2.127 le specie arboree piantate e 1.413 quelle arbustive.

L’intervento di «rimboschimento compensativo convenzionato» è inserito nell’ambito del progetto «A.P.R.I.R.E.» («Azioni per il Rafforzamento Integrato della Rete Ecologia»), in collaborazione con Fondazione Cariplo e il Politecnico di Milano, che studia la possibilità di realizzare connessioni ecologiche tra il Parco di Monza e il PLIS (Parco Locale di Interesse Sovracomunale) della Cavallera. L’investimento, comprensivo della manutenzione per sette anni, è di 96mila euro.

«Continua il nostro impegno sul fronte ambientale – spiega l’Assessore all’Ambiente Martina Sassoli – e questo progetto ne è un’ulteriore prova. In tre anni, infatti, abbiamo piantato quasi 7 mila nuove piante, 5.110 forestali e oltre 1.866 alberi adulti. È un trend costante: erano 2.000 le nuove piante nel 2018, 5.500 l’anno scorso e 7.000 quest’anno. Abbiamo raddoppiato – di fatto – la soglia di un albero per ogni bambino nato visto che a Monza, in media, i nuovi nati sono un migliaio l’anno. Ed è proprio per loro che lavoriamo: mettiamo in campo progetti concreti, idee, risorse e partnership per dare un futuro migliore ai nostri figli».

In arrivo altri due boschi urbani. Il primo sarà in via Einstein, un’area alle spalle di viale Libertà, grazie al contributo di un privato, e l’altro è l’«AstroParco» tra via Brianza e via Ramazzotti, finanziato dal progetto «Spazio all’a(MB)iente» promosso dall’astronauta «made in Brianza» Paolo Nespoli.

Sabato 21 novembre è la «Giornata dell’albero». Per questa occasione l’Amministrazione Comunale ha lanciato un contest fotografico. Con una storia o una foto i cittadini possono fotografarsi con il proprio albero preferito. Questa call to action ha l’obiettivo di valorizzare la straordinarietà e la bellezza del nostro patrimonio arboreo. Basta pubblicare una foto su Instagram taggando @comunedimonza e utilizzando gli hastag #alberiAMOnza e #ilmioalbero.

