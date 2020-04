Monza: ecco come ottenere i bonus spesa, domande da lunedì 6 aprile Il Comune di Monza ha stabilito i requisiti e le regole per ottenere i bonus spesa stanziati dal govenrmo («una mancetta», dice il sindaco Allevi): le domande si presentano da lunedì 6 aprile.

Sono 651mila gli euro assegnati dal Governo con il Fondo di solidarietà alimentare alla città di Monza per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità e da lunedì sarà possibile, anche online, presentare le domande. Lo comunicano gli uffici di piazza Trento e Trieste.

I buoni hanno un valore una tantum di 100 euro ai quali si possono aggiungere 50 euro per ogni componente il nucleo familiare oltre il primo, fino a un massimo di 300 euro. “Gli stessi potranno essere spesi presso quegli esercizi commerciali della città che aderiranno all’iniziativa attraverso un avviso pubblico e varranno per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità (esclusi alcolici e superalcolici)”, scrive il Comune, che avvisa: verranno distribuiti fino a risorse esaurite.

I criteri:

- bisogna essere residenti a Monza e avere presentato una dichiarazione dei redditi 2019, riferita all’intero nucleo familiare, non superiore a 20 mila euro

- bisogna trovarsi in una situazione di necessità, bisogno e fragilità economica a causa dell’emergenza COVID-19, per una o più delle seguenti motivazioni: licenziamento da lavoro a tempo indeterminato o ricorso ad ammortizzatori sociali nel periodo 31 gennaio – 3 aprile 2020; cessazione di rapporto di lavoro a tempo determinato o ricorso ad ammortizzatori sociali nel periodo 31 gennaio –3 aprile 2020; aver contratto il virus o avere un familiare deceduto in seguito a COVID-19, con ricadute di natura economica sul nucleo familiare stesso.

Da lunedì 6 aprile sarà disponibile l’autocertificazione per presentare l’istanza e tutte le istruzioni utili per richiedere il buono spesa. La domanda per la presentazione delle richieste potrà essere compilata online nella sezione Servizi online del sito del Comune di Monza oppure potrà essere scaricata e inviata via mail all’indirizzo buonospesa@comune.monza.it.

Potrà essere presentato da un solo componente del nucleo familiare, scrive il Comune. Chi ha difficoltà a compilare la domanda online potrà rivolgersi comunque agli uffici comunali di via Guarenti, 2 (dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13 alle 17) solo su appuntamento telefonico (tel. 039/2832853 – 56 – 29) per evitare assembramenti.

«Si tratta di una misura che cerca di andare incontro a tutte quelle persone che a causa della crisi dovuta al coronavirus non hanno le risorse economiche per acquistare generi alimentari e beni di prima necessità» ha detto il sindaco Dario Allevi. «L’emergenza sanitaria sta mettendo in ginocchio diverse famiglie e imprese. Lo sappiamo bene e, infatti, già nelle scorse settimane abbiamo messo in campo diverse iniziative per sostenere chi è più in difficoltà e abbiamo trovato un accordo con le catene della grande distribuzione per la fornitura gratuita di derrate alimentari. Ora è arrivata questa “mancetta” del Governo che stiamo mettendo a disposizione della nostra comunità in tempi record».

