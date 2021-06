Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Monza e Brianza: già 283mila spid rilasciati da Poste, ecco come ottenerlo L’identità digitale è un servizio offerto anche da Poste italiane e a Monza e Brianza ne hanno già approfittato 283mila persone: ecco come ottenere lo spid.

Sono già 283.000 le identità digitali, lo spid (sistema unico di accesso con identità digitale), rilasciate da Poste Italiane ai cittadini di Monza e provincia. A riferirlo è l’amministratore delegato, Matteo Del Fante. «Oltre l’80% delle identità digitali è stata rilasciata da Poste. Si tratta di 15 milioni di italiani che ora possono accedere in modo sicuro e veloce a tutti i servizi abilitati al Sistema pubblico di identità digitale, compresi i servizi online della pubblica amministrazione».

Richiedere l’identità digitale tramite Poste Italiane è facile. Basta accedere al portale posteid.poste.it e scegliere uno dei metodi di riconoscimento disponibili. I titolari di un conto Bancoposta o di una carta Postapay abilitata all’operatività online possono ottenere lo spid direttamente accedendo dal sito. È possibile in alternativa registrarsi tramite l’app gratuita PoteID e identificarsi con un documento elettronico (vanno bene il passaporto o la carta di identità elettronica) o ancora tramite un bonifico di 1 euro caricato da un conto correte a sé intestato.

Per chi sceglie di ottenere lo spid tramite l’app di Poste ID basta inquadrare il QR code riportato sulle pagine iniziali e autorizzare la richiesta di accesso attraverso il riconoscimento facciale.

Chi non si trova a proprio agio con la tecnologia e le applicazioni può richiedere l’identità digitale registrandosi sul sito posteid.poste.it. Il riconoscimento dell’utente sarà fatto di persona in uno degli 89 uffici postali disponibili presenti sul territorio di Monza e Brianza. Per accedere agli uffici è necessario però prenotarsi tramite una delle app di Poste Italiane o con il numero WhatsApp 371.500.37.15 o sul sito poste.it.

