Aumenta la consegna dei pacchi da parte delle Poste a Monza e in Brianza

Monza e Brianza, e-commerce in aumento: cresciuta del 24% la consegna di pacchi da parte delle Poste Ogni giorno in Italia vengono consegnati circa un milione di pacchi, di cui 700 solo nella città di Monza. Sul territorio ci sono 10 Locker, punti self-service con orari di apertura estesi in cui effettuare il reso dei propri acquisti online

Sempre più pacchi e-commerce anche in Brianza. Lo dicono i dati di Poste Italiane sulle consegne in provincia. I primi otto mesi dell’anno hanno fatto segnare un aumento dei volumi del 24% rispetto allo stesso periodo del 2020. Una percentuale consistente, se si pensa che proprio in quell’anno, a causa della pandemia gli acquisti online avevano conosciuto un forte incremento.

Ogni giorno in Italia vengono consegnati circa un milione di pacchi, di cui 700 solo nella città di Monza portando il gruppo ad essere leader nel mercato dell’e-commerce, grazie ad una rete di prossimità nella quale il 94% degli italiani si trova a non più di cinque minuti di distanza da un punto di erogazione dei servizi di Poste italiane.

Le Poste possono anche contare sulla rete Punto Poste, l’insieme di attività commerciali che offrono i servizi di ritiro e spedizioni pacchi, che conta 10.000 tabaccherie, bar, cartolerie, negozi ed edicole. Nella provincia di Monza e Brianza sono 156 gli esercizi aderenti alla Rete Punto Poste. Inoltre sul territorio provinciale sono presenti 10 Locker, i punti self-service con orari di apertura estesi attraverso i quali è possibile anche effettuare il reso dei propri acquisti online che devono essere spediti con Poste Italiane.

