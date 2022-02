Monza, decine di minorenni in piazza Carrobiolo a bere whisky: blitz della polizia Agenti della Polizia di Stato e della Polizia locale hanno sorpreso un gruppo di un centinaio di ragazzi, 41 gli identificati, tra i 14 e i 17 anni (due soli i maggiorenni), riconsegnati ai genitori dopo una sonora ramanzina.

Blitz della Polizia di Stato e della Polizia locale in piazza Carrobiolo, sabato 12 febbraio in serata, a Monza: gli agenti hanno trovato un centinaio di ragazzi, la gran parte minorenni, e, a terra, numerose bottiglie di whisky. Sono stati 41, nel fuggi fuggi generale, i ragazzi identificati, tra i 14 e i 17 anni, oltre a due neomaggiorenni. Il controllo straordinario è scattato dopo numerose segnalazioni relativamente a schiamazzi e degrado nella piazza. Sul posto, per lo specifico servizio presenti equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico-Squadra Volante della Questura e del Comando Polizia Locale di Monza che attorno alle 22, sono sopraggiunti da via Frisi e via Sanzi, sorprendendo i ragazzini.

Gli identificati hanno detto di essere giunti in piazza da diversi comuni della provincia per trascorrere la serata, portandosi le bevande da casa. Gli agenti, dopo una sonora ramanzina, hanno atteso l’arrivo dei genitori ai quali hanno riconsegnato i figli.

In corso accertamenti per capire chi abbia dato le bottiglie di superalcolici ad alcuni componenti dei gruppi, trattandosi di minori.

Il questore Marco Odorisio ha sottolineato la pericolosità per i giovanissimi di assumere bevande superalcoliche: «dannose per la salute in quanto non solo alterano le capacità ma producono anche conseguenze nel medio e lungo periodo». Ha quindi invitato i genitori a rendere consapevoli i propri figli e responsabilizzarli su tali rischi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA