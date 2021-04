Monza, Capitol Anteo spazioCinema riapre la programmazione: si ricomincia il 26 aprile In cartellone l’anteprima di “Corpus Christi “di Jan Komasa e titoli mai usciti in sala, come “Lezioni di persiano” di Vadim Perelman e “Lei mi parla ancora”di Pupi Avati. Inoltre, dal 28 aprile sarà in programmazione anche il capolavoro di Wong Kar Wai, “In the mood for love”

Lunedì 26 aprile anche Capitol Anteo spazioCinema di Monza riaccenderà i propri schermi nel rispetto di tutte le norme di sicurezza igienico-sanitarie. In cartellone l’anteprima di “Corpus Christi “di Jan Komasa e titoli mai usciti in sala, come “Lezioni di persiano” di Vadim Perelman e “Lei mi parla ancora”di Pupi Avati. Inoltre, dal 28 aprile sarà in programmazione anche il capolavoro di Wong Kar Wai, “In the mood for love”, un racconto romantico, presentato nell’ attesissima versione 4K.

In una nota ufficiale Anteo gioisce della riapertura e si prepara a offrire un’esperienza rinnovata ai propri spettatori. “La sala cinematografica- scrive la società milanese- è il luogo fisico, sociale, morale ed estetico in cui le persone si radunano alla ricerca di un piacere non mediato, lontani dalla logica del “sempre-connessi”. La riconsiderazione dell’esperienza filmica imposta dalla pandemia ha offerto l’occasione di confermare la sala cinematografica come luogo impagabile di socializzazione collettiva, di condivisione di un’emozione. Frequentare la sala fisica significa essere consumati dall’esperienza di visione, trovando nel momento dell’incontro la sua più autentica forza”. Anteo, però, non vuole abbandonare del tutto le nuove modalità di espressione e di fruizione sviluppate nell’ultimo periodo.

“La sala virtuale- fanno sapere i responsabili - dialogherà con la sala fisica in maniera complementare e non antitetica. Saranno riaperte le sale fisiche ma anche le sale virtuali continueranno la propria programmazione. La partecipazione di pubblico agli eventi in streaming, ma anche la grande attesa della riapertura delle sale, dimostrano che il cinema è vivo, è una fonte inesauribile di crescita e conoscenza”.

Uno sguardo anche alla situazione dei lavoratori dello spettacolo: “Riaprire-si legge ancora nella nota ufficiale della società-rappresenta per loro un minore utilizzo della cassa integrazione, a favore dell’aspetto legato alla dignità del lavoro”. Non secondario il problema del coprifuoco, soprattutto in prospettiva delle arene estive, le quali possono funzionare solo con un’ideale condizione di buio e illuminazione, dunque dalle 21.45 in poi. Per questo Anteo auspica “provvedimenti che abbiano coerenza da questo punto di vista. Per il momento, rispetto alle sale al chiuso, stiamo lavorando alla programmazione nel rispetto dei limiti orari misurandoci con la sfida di tenere acceso nel pubblico l’amore per il cinema che è la cosa più importante”. A tutti gli spettatori che nei mesi passati hanno acquistato un abbonamento valido durante il periodo di chiusura e con ingressi ancora non goduti, Anteo comunica che gli ingressi residui non andranno persi e potranno essere usufruiti alla riapertura delle sale. Il personale è, comunque, a disposizione per informazioni o chiarimenti. In alternativa si può scrivere all’indirizzo mail: [email protected]

Primo spettacolo alle 17.30, l’ultimo alle 20.10

