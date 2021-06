Monza, cade dal monopattino elettrico (e un passante se lo sarebbe preso): un 33enne è grave all’ospedale L’incidente è avvenuto domenica in serata a Monza, in corso Milano. La Questura: dalle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona parrebbe che una persona che si sia appropriata del monopattino.

Pareva fosse stato investito da un’auto, invece avrebbe fatto tutto da solo un 33enne ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Gerardo di Monza dopo essere caduto da un monopattino elettrico in corso Milano, domenica 13 giugno attorno alle 21. La beffa è che pare che qualcuno, dopo l’incidente, si sia appropriato del monopattino.

Sul posto, scattato l’allarme, l’Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato un’ambulanza e un’automedica e il ferito è stato accompagnato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza. Per i rilievi, presente personale della polizia di Stato. In corso accertamenti; dalla Questura segnalano che da immagini registrate da alcune telecamere della zona, subito dopo l’incidente la vittima sarebbe stata derubata da un passante che avrebbe sottratto il monopattino. Le indagini sono in corso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA