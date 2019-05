Monza: alla Reggia le informazioni arrivano in bicicletta La Reggia inaugura sabato l’Infobike: le informazioni e le indicazioni sulle opportunità e le attività di parco e Villa reale di Monza in bicicletta.

Non solo l’Infopoint di porta Monza: da sabato le indicazioni su tutto quello che offre la Reggia di Monza si potranno ottenere anche a due ruote. Tempo permettendo il 4 maggio entra in servizio un punto mobile informativo “di comunicazione e promozione del complesso monumentale” racconta la Reggia stesse.



Monza Info Bike

(Foto by Fabrizio Radaelli)

E sarà molto mobile: si tratta infatti dell’Infobike, operatori che in sella alle biciclette raggiungeranno tutti gli angoli del parco e dei dintorni della Villa reale per aiutare i turisti e i visitatori del complesso.



“Il progetto promosso da Reggia di Monza e Cooperativa Sociale Buenavista rientra nella più ampia iniziativa La ciclovia dei Giganti promossa dal Consorzio Comunità Brianza che prevede la promozione e valorizzazione della mobilità ciclabile lungo il fiume Lambro. L’Infobike sarà in servizio nel periodo estivo nel fine settimana (sabato e domenica) e nei festivi in orario dalle 10 alle 18. L’Infopoint di Porta Monza è aperto nello stesso orario e negli stessi giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA