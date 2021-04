Monza, i giardini di via Guardini (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza: aggredito per futili motivi nell’area cani, un 66enne trasportato in codice rosso al pronto soccorso del San Gerardo L’aggressore, un 59enne, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di uno spray urticante che avrebbe utilizzato contro la vittima, colpita anche alla schiena, forse con un coltello (non trovato).

Ha detto agli agenti della polizia locale di essere stato aggredito con uno spray urticante al peperoncino e accoltellato alla schiena per futili motivi legati alla fruizione dell’area cani di via Guardini, a Monza, un 66enne trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo in codice rosso.

I fatti sono accaduti attorno alle 12 di venerdì 23 aprile.L’aggressore un 59enne, a seguito di perquisizione personale, è stato effettivamente trovato in possesso di spray urticante ma non del coltello non è stato rinvenuto. L’uomo ha negato di averne posseduto uno avendo invece usato per l’aggressione un mazzo di chiavi. Nel tentativo di trovare il coltello è stato utilizzato il metal detector in dotazione al Comando scandagliando l’area verde vicina all’evento L’aggressore è stato denunciato per lesioni personali.

