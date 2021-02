Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Minaccia il titolare di un locale di via Bergamo con un coltello Un 57enne monzese ha compiuto il gesto per futili motivi e si è quindi allontanato dalla zona. A chiedere l’intervento dei militari dell’Arma è stata la vittima che ha descritto lo sconosciuto, successivamente fermato e denunciato.

Per futili motivi ha minacciato il titolare di un locale di via Bergamo, a Monza, con un coltello, quindi si è allontanato per le vie del centro città con l’arma bianca tra le mani prima di essere rintracciato e denunciato dai carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della compagnia di Monza.

A chiedere l’intervento dei militari dell’Arma è stata la stessa vittima che ha descritto lo sconosciuto che poco prima si era allontanato. Nei confronti dell’uomo, 57enne del posto, censito in banca dati, è scattata una denuncia e l’arma bianca è stata sequestrata.

