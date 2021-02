Metro M5: che fine ha fatto la Lilla a Monza? Mentre i lavori a Cinisello Bettola per la linea Rossa riprendono, che fine ha fatto la Lilla? Il prolungamento della M5, dice l’associazione HQ Monza, è in ritardo di un anno sull’ultima data conosciuta del cronoprogramma.

Avrebbe dovuto accompagnare i tifosi alle gare delle Olimpiadi Invernali del 2026, ma il prolungamento della M5 fino a Monza sembra essersi impigliato in una serie di ritardi sul cronoprogramma iniziale. Mentre i lavori a Bettola per la linea Rossa riprendono, che fine ha fatto la Lilla?

Se lo è chiesto l’associazione di cittadini HQ, guidata da Isabella Tavazzi, attenta ai fatti della città e della qualità della vita nelle aree urbane e che segue da vicino il progetto di prolungamento: «I cittadini sono fermi alla promessa di completare il progetto definitivo entro dicembre 2019 – dice - È già passato più di un anno».

Saltata l’ufficialità delle date, l’associazione HQ parla di un “cronoprogramma fantasma”, «del quale si parla in via informale e porterebbe il progetto definitivo probabilmente a luglio 2021. Poi però – continua Tavazzi – ci vorranno almeno otto mesi per la procedura di approvazione. A marzo 2022 si dovrebbe lanciare la gara d’appalto europea. Solo per realizzare le gallerie sotterranee serviranno almeno cinque anni di tempo».

Oltre ai tempi anche il timore che possa saltare qualche rata «dei 900 milioni di euro del finanziamento statale che ha scadenze precise fissate in bilancio». Ma la domanda è: quando arriverà la M5 in città?

