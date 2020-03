Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Meteo Monza Brianza: la settimana e marzo iniziano con pioggia e vento Resta variabile il tempo sulla provincia di Monza e Brianza : da lunedì nuova perturbazione con pioggia e vento. Sono condizioni favorevoli o molto favorevoli alla dispersione degli inquinanti.

Resta variabile il tempo sulla provincia di Monza e Brianza che, dopo la pioggia e il calo del weekend, lunedì vedrà passare una nuova perturbazione. Piogge diffuse sono previste su Brianza e Lombardia dalla mattina del 2 marzo per tutta la giornata e fino alla mattina di martedì con rinforzo dei venti da Est (dalla tarda mattina di lunedì). Da mercoledì ritorno del cielo sereno. In calo le temperature massime previste intorno agli 8 gradi (lunedì) e le minime che in settimana tornano tra 1 e 3 gradi.

Sono condizioni favorevoli o molto favorevoli alla dispersione degli inquinanti. La concentrazione è tornata ampiamente sotto la soglia d’allarme nell’ultima settimana con il vento che ha spazzato la regione e il traffico stradale dimezzato dall’ordinanza anti-Coronavirus.

A Monza e Brianza le centraline hanno fatto registrare una media di Pm 10 di: 29.3 (microgrammi per metro cubo) il 26 febbraio e poi 8, 13.3 e 29.3 nei giorni fino al 29 febbraio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA