Meda: furgone cassonato si incastra nel sottopasso di via Busnelli Sul posto i vigili del fuoco che hanno liberato il mezzo. Nessuno è rimasto ferito. Casi analoghi sono avvenuti a Desio e Lissone.

È già accaduto più volte a Desio, ai due sottopassi della stazione, in particolare in quello di via Tagliabue, e a Lissone. Giovedì 29 luglio nel primissimo pomeriggio è toccato a Meda: alle 13.30 i vigili del fuoco del Comando provinciale sono dovuti intervenire in via Luigi Busnelli per ”liberare” un furgone cassonato rimasto incastrato nel sottopasso ferroviario. Il conducente ha calcolato male l’altezza del suo mezzo che appena imboccato il sottopasso è rimasto bloccato. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto anche le forze dell’ordine. Come prevedibile il sottopasso è rimasto bloccato con temporanei disagi per la circolazione.

Furgone incastrato (foto Vigili del fuoco)

