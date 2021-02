Mattia Colombo, l’architetto dei gatti: casette per i mici della colonia Leidaa Il 26enne di Villasanta, fresco di laurea e in attesa di trovare lavoro, sta mettendo a frutto la sua passione per il bricolage realizzando dimore per i felini utilizzando materiali di recupero non tossici

Il suo desiderio è fare l’architetto d’interni ma ora che è in attesa di trovare lavoro, Mattia Colombo da Villasanta, 26 anni e una laurea conseguita da poco più di un mese, ha messo a profitto le sue competenze e la sua fantasia per i gatti. Il neoarchitetto con la passione del bricolage sta costruendo alcune casette per le colonie feline seguite dalla Leidaa, la Lega italiana difesa ambiente e animali, di cui sua mamma è volontaria.

Sensibile alle tematiche ambientali, Mattia utilizza solamente materiali di recupero non tossici per gli animali e per l’atmosfera ottenuti da amici e conoscenti. La prima casetta è stata consegnata un paio di settimane fa alla colonia della Maggiolina di San Sonino di Besana Brianza e la seconda è in fase di rifinitura.

Una casetta in fase di costruzione

(Foto by Annamaria Colombo)

Come un’abitazione che si rispetti, anche la dimora che consentirà ai mici di trovare un adeguato riparo nel periodo invernale, comprende una parte interna e una sorta di atrio esterno dove i volontari possono comodamente appoggiare le ciotole con la pappa. “Ringrazio Mattia per il suo straordinario lavoro-ha commentato la presidente provinciale della Leidaa Barbara Zizza-ora i gattini avranno finalmente un riparo”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA