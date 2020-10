Maltempo e vento forte, oltre 50 interventi dei vigili del fuoco in provincia di Monza e Brianza - FOTO Più di cinquanta gli interventi dei vigili del fuoco del Comando di Monza e Brianza a causa del maltempo che ha investito la provincia e a supporto delle province vicine nella notte tra venerdì e sabato 3 ottobre.

Per fronteggiare le diverse richieste sono state messe in campo più di dieci squadre, provenienti dalla sede di via Cavallotti a Monza e dagli otto distaccamenti permanenti e volontari, che hanno operato ininterrottamente per tutta la notte e con interventi ancora in corso sabato mattina.

Le chiamate sono arrivate da tutta la provincia e particolarmente colpita sembra essere stata la zona occidentale. A Monza interventi in via Antonio Allegri, Correggio,,via Luca della Robbia e via Fiume.

Ad Arcore in via San Martino caduto un altro degli alberi che sfilano lungo il lato del centro sportivo.

Nelle operazioni di soccorso sono state impegnate 6 autopompe, 1 autoscala, 1 piattaforma aerea di elevazione e 3 carri speciali con attrezzatura specifica per affrontare gli interventi legati al maltempo.

La maggior parte delle richieste di intervento è legata alle conseguenze del forte vento che ha causato la caduta di diversi alberi, tanti sono stati gli interventi legati a danni causati dalla pioggia e sono stati registrati anche quattro principi di incendio e un incidente stradale.

Alcune squadre del Comando sono state inviate a supporto delle provincie vicine: sono stati effettuati interventi nella provincia di Lecco, di Milano e di Varese.

La perturbazione ha creato grossi disagi in Lombardia e nel nord-Ovest. Oltre un centinaio nelle ultime ore gli interventi dei vigili del fuoco a Milano e provincia a causa di alberi caduti o pericolanti e allagamenti di scantinati. Frane si sono registrate in Valtellina e nella Bergamasca, in provincia di Bergamo il vento è arrivato a 100 km all’ora.

Gravi danni in Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta.

