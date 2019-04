Malore in un bar di Giussano: un 68enne soccorso in codice rosso È stato ricoverato in codice rosso all’ospedale di Lecco un 68enne che venerdì 5 aprile attorno alle 13 ha avuto un malore mentre si trovava in un bar di Giussano, in via Martiri delle libertà.

È stato ricoverato in codice rosso all’ospedale di Lecco un 68enne che venerdì 5 aprile attorno alle 13 ha avuto un malore mentre si trovava in un bar di Giussano, in via Martiri delle libertà. L’uomo ha perso conoscenza all’interno dell’esercizio pubblico dove subito è partita una chiamata per attivare i soccorsi. Sul posto nel giro di pochi minuti sono giunte un’automedica e un’ambulanza della Croce verde di Lissone. Grazie al pronto intervento dei soccorritori il paziente ha ripreso conoscenza ed è stato trasportato con urgenza al nosocomio di Lecco.

