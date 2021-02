Macherio: iniziati i lavori per il nuovo passaggio pedonale in sicurezza tra via Roma e via Italia Entrano nel vivo i lavori che a Macherio consentiranno di creare un nuovo percorso urbano pedonale di raccordo in sicurezza tra via Italia e via Roma

Entrano nel vivo i lavori che a Macherio consentiranno di creare un nuovo percorso urbano pedonale del centro, di raccordo tra via Italia e via Roma. Il progetto si sviluppa su due aree distinte tra loro, ma connesse e collegate per mezzo di un piccolo porticato preesistente che garantisce la continuità del nuovo percorso urbano pedonale che si svilupperà attraversando due nuovi spazi di aggregazione per la cittadinanza.

Un percorso che in sicurezza permetterà ai pedoni di evitare l’attraversamento semaforico per raggiungere da via Roma la via Italia e viceversa. Per arrivare a questo scopo, l’amministrazione comunale ridefinirà il percorso di collegamento tra le due vie, conservando il verde preesistente, creando sedute, sviluppando un nuovo percorso pedonale di collegamento con l’abbattimento delle barriere architettoniche. Si procederà inoltre a raccordare il dislivello tra il piano strada e l’ingresso del poliambulatorio.

Cantiere Macherio passaggio pedonale

(Foto by Elisabetta Pioltelli)

