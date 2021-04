Luoghi degradati da rigenerare, a Concorezzo se ne parla a “Progetto Futuro” È organizzato da MonzAttiva, LabMonza, Associazione Minerva e Città Persone e si terrà mercoledì 21 aprile alle 20.45. L’incontro si propone di affrontare la rinascita di luoghi che hanno perso la loro destinazione d’uso sociale ed economico.

Proseguono gli incontri online della rassegna “Progetto Futuro” organizzato da MonzAttiva, LabMonza, Associazione Minerva e Città Persone. Il prossimo appuntamento è fissato per mercoledì 21 aprile alle 20.45 per parlare di “Ri-generazione Urbana”. All’evento attraverso Webinar prenderanno parte: Fabio Clarotto, Gianni Tartari e Carlo Abbà di MonzAttiva Giovanni Campagnoli e Roberto Tognetti della Fondazione Riusiamo l’Italia, Michele Faglia di Città Persone e Cinzia Zanetti, Fondazione Green.

L’incontro si propone di affrontare l’aspetto rigenerativo di luoghi, piccoli e grandi, delle città che, per il degrado conseguente all’esaurirsi di un loro precedente utilizzo, hanno perso la loro destinazione d’uso sociale ed economico. Luoghi che possono rigenerarsi fisicamente, ma che nel farlo possono e devono ricreare esperienze umane.

L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza: a coloro che guardano con attenzione alla sostenibilità del territorio e dell’ambiente, ai giovani che intendono raccogliere idee per la propria formazione professionale futura, ai professionisti quotidianamente coinvolti in azioni che incidono sulla qualità del territorio, ai gestori delle comunità urbane e, infine, a quanti possono mettere in campo esperienze di innovazione. Per seguire l’evento collegarsi a: piattaforma Zoom: https://bit.ly/2LwFWHt oppure alle pagine Facebook: www.facebook.com/cittapersoneassociazione; www.facebook.com/LaboratorioMonza; www.facebook.com/MinervaAssociazione; www.facebook.com/MonzAttiva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA