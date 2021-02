Lissone, via al cantiere per la pista ciclabile tra i quartieri don Moscotti e Pacinotti Cantiere aperto a Lissone per la nuova pista ciclabile che consentirà di unire il quartiere don Moscotti al quartiere Pacinotti di Lissone, per proseguire poi verso il cimitero. Un intervento da 1,5 milioni di euro.

La spesa prevista per l'intervento è di 1,5 milioni di euro e il Comune ha beneficiato di contributi regionali per ben 700 mila euro.

L’intervento verrà realizzato in viale Martiri della Libertà e viale della Repubblica con la conseguente riqualificazione dei percorsi pedonali e viabilistici, in sostituzione dell’attuale corsia ciclabile ai lati della strada. La cantierizzazione, nella sua fase iniziale, ha previsto il posizionamento delle strutture mobili; i lavori più consistenti sul territorio prenderanno il via ad inizio marzo e saranno realizzati per step, così da impattare il meno possibile sul traffico veicolare.

Il cantiere, nella prima fase di lavorazione, riguarderà il raccordo con la pista ciclabile esistente di via Pacinotti, estendendosi poi fino a via Leopardi in prossimità del cimitero. Nei mesi successivi il cantiere risalirà sempre lungo viale Martiri della Libertà, la pista si congiungerà con via Perosi (in prossimità dell’istituto Europa Unita) e via Di Vittorio, consentendo un accesso al quartiere don Moscotti per poi terminare in via Catalani e via dei Platani. Conclusione lavori prevista per fine 2021.

