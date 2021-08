Lissone, nuovi giochi nei parchi. Il Comune chiede un “patto tra persone” per non danneggiarli L’assessore Nava: «Ricordare ai nostri giovani che non si deve salire sui giochi (non adatti) perché significa romperli, significa ricomprarli, significa danneggiare il bene comune»

Nuovi giochi nelle aree attrezzate di Lissone. Il vice sindaco parla di “patto tra persone” al fine di un utilizzo consono delle nuove strutture ludiche. L’amministrazione comunale ha messo mano da settimane all’intervento di riqualificazione che interessa numerose aree verdi della città. Marino Nava, lancia un messaggio alla cittadinanza volto al rispetto e alla corretta fruizione dei giochi.

“Un investimento della nostra citta’ che però chiede un patto tra persone- dichiara Nava- chi utilizza i giochi, i ragazzi che spesso ne abusano, le famiglie che devono presidiare. Anche raccontando ai più grandi che i giochi non sono in regalo, che si pagano tramite le tasse, che servono all’utilizzo specifico. Ricordare ai nostri giovani che non si deve salire sui giochi (non adatti) perché significa romperli, significa ricomprarli, significa danneggiare il bene comune. In qualità di assessore ai lavori pubblici e vice sindaco faccio un appello a tutti noi. Lissone, siamo noi, tutti. Prima lo capiamo e prima aumenteremo la nostra soddisfazione. E buon divertimento a tutti”.

