Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Lissone: nasce Brianza Delivery, il portale che nasce in team con gli studenti del Meroni Un portale che è una vetrina digitale per le attività produttive di Lissone, promosso dal Comune, ConfCommercio e Camera di Commercio e sviluppato dagli studenti dell’istituto Meroni.

Un portale che è una vetrina digitale per le attività produttive di Lissone. Il progetto ha già ricevuto il via libera dalla cabina di regia del Duc ( Distretto Urbani del Commercio) ed ora è pronto ad entrare nel vivo con lo sviluppo della piattaforma dedicata. Soggetti partner dell’intervento sono il Comune di Lissone e le delegazioni brianzole di ConfCommercio e Camera di Commercio che hanno lavorato congiuntamente in fase di pianificazione, elaborazione e sviluppo del progetto. Coinvolti nel progetto anche la Commissione consiliare “Economia e lavoro”, l’associazione di esercenti locali Lissone Commercia e la sezione Apa Confartigianato di Monza e Brianza.

Un ruolo operativo lo avranno in questa fase gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Giuseppe Meroni”: saranno loro ad entrare fisicamente nelle attività interessate all’iniziativa e a realizzare il materiale grafico, fotografico, social e testuale che servirà per promuovere gli esercenti su brianza.delivery; la loro partecipazione avverrà nell’ambito del progetto di alternanza Scuola – Lavoro che li vedrà, per tre settimane, attivamente coinvolti nella costruzione di contenuto da inserire sul portale.

lissone. Portale comune assessore merlino con gli studenti

I ragazzi, appartenenti alla classe 4TGC4 dell’indirizzo Tecnico “Grafica e Comunicazione”, potranno coadiuvare le attività anche nella ri-formulazione grafica dei listini prezzi e delle pubblicità con cui richiamare l’attenzione dei visitatori, mettendo così a disposizione le competenze acquisite nel prestigioso istituto scolastico lissonese.

L’iniziativa è stata presentata mercoledì mattina ai ragazzi dell’Istituto che, a partire dalle prossime settimane, saranno poi protagonisti “sul campo” col reperimento di tutte le informazioni necessarie a creare le pagine dedicate alle attività.

Si chiama “Brianza Delivery” il portale ideato dal Comune di Lissone e, tramite il link dedicato, chiunque fosse interessato ad aderire all’iniziativa potrà registrarsi nel form dedicato per poi essere contattato dai promotori del progetto.

“Il progetto Brianza Delivery entra ora nel vivo e si propone come una piattaforma digitale capace di sfruttare le straordinarie potenzialità del web, di strategie target-oriented e di e-commerce simili a quelli che già quotidianamente vengono utilizzati da milioni di utenti - commenta Alessandro Merlino, assessore con delega al Marketing Territoriale - La piattaforma riservata al tessuto locale offrirà ai nostri esercenti un canale di vendita online alternativo a quello dei propri canali digitale. È una sfida che ci vede impegnati su più fronti con un unico obiettivo: portare le vetrine delle nostre realtà commerciali nel mondo di internet, creando ulteriori occasioni di vendita per le nostre attività”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA