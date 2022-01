Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Elisabetta Pioltelli)

WEB PRO LOCO BEFANA PAPUROTT (Foto by Elisabetta Pioltelli)

Lissone, la Befana della Pro loco risponde alla lettera per Babbo Natale: Papurot a domicilio per i bambini «Il dolce è un altro simbolo della città» spiega la presidente di Pro Loco, Marcella Spinelli. È stato accompagnato da un cartellino che ne narra in breve la storia

Pro Loco “Città di Lissone” consegna un Papurot a domicilio ai bambini. Indossando i simpatici panni di Befane, le volontarie hanno fatto visita ai bimbi che avevano lasciato la letterina per Babbo Natale nella cassetta rossa di Pro Loco. Mercoledì 5 gennaio, le Befane hanno raggiunte le

case per recapitare il dolce tipico lissonese dell’Epifania, il Papurott.

“Il dolce è un altro simbolo di Lissone che unisce famiglia, tradizione, artigianalità, commercio-spiega la presidente di Pro Loco, Marcella Spinelli- ed è stato accompagnato da un cartellino che narra in breve la “storia” del Papurott e da una letterina di Babbo Natale in risposta a quella dei bimbi. Anche in questa occasione con un piccolo gesto cerchiamo di diffondere il valore delle tradizioni”.

