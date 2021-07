Lissone, da lunedì lavori di rifacimento del marciapiede davanti all’asilo Cagnola Prenderanno il via lunedì 19 luglio in via Marconi i lavori di rifacimento integrale del marciapiede. Interesseranno il rifacimento del tappetino e dei giropianta. Sarà inibita la sosta, ma sarà garantita l’accessibilità al camp estivo

Prenderanno il via lunedì 19 luglio in via Marconi, di fronte all’asilo Cagnola, i lavori di rifacimento integrale del marciapiede. Il lavoro interesserà il rifacimento del tappetino e dei giropianta. Sarà inibita la sosta, ma sarà garantita l’accessibilità al camp estivo che si svolge al Cagnola. I pedoni potranno transitare sul lato opposto. Si tratta di un intervento auspicato da tempo e necessario per mettere in sicurezza questo tratto, soprattutto in considerazione della presenza di una struttura scolastica.

L’assessorato alla città vivibile di Lissone ha annunciato nelle ultime ore l’inizio dei lavori. In città non mancano le segnalazioni per altre zone critiche dal punto di vista della cura dei camminamenti stradali, tra questi ad esempio il marciapiede di via del Tiglio dove, di recente, il Comune di Lissone è intervenuto per sistemare il verde pubblico e ritirare rifiuti abbandonati. Si attende che si metta mano al rifacimento del marciapiede pieno di buche ed avvallamenti anche a causa delle radici delle alberature.

© RIPRODUZIONE RISERVATA