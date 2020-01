Lissone, crolla il soffitto durante una festa per i bambini: due feriti Una festa di compleanno che poteva trasformarsi in tragedia. È di una mamma e di un bambino il conto dei feriti causato dal crollo di un soffitto all’interno di una sala affittata per l’occasione in via Monza 7 a Lissone.

Una festa di compleanno che poteva trasformarsi in tragedia. È di una mamma e di un bambino il conto dei feriti causato dal crollo di un soffitto all’interno di una sala affittata per l’occasione in via Monza 7 a Lissone. Il crollo è avvenuto pochi minuti dopo le 18 di sabato 11 gennaio, nel pieno della festa di compleanno: all’improvviso dal soffitto si è staccata un’ampia porzione della copertura, che è crollata a terra.

Crollo soffitto locale per feste Lissone via Monza: la porzione di soffitto crollata a terra

(Foto by Edoardo Terraneo)

Nessuno, per fortuna, è rimasto ferito in modo grave: come detto, solo una mamma di 39 anni e un bimbo di 2 hanno avuto bisogno delle cure dei medici: sono stati trasportati in codice verde all’ospedale San Gerardo di Monza.

Crollo soffitto locale feste a Lissone via monza

(Foto by Edoardo Terraneo)



Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118, giunti in forze con tre ambulanze, insieme ai vigili del fuoco di Lissone e i carabinieri, tutti allertati dai genitori presenti alla festa che si sono immediatamente riversati in strada insieme ai loro piccoli. Ora toccherà alle forze dell’ordine indagare sulle cause del cedimento strutturale.

Crollo soffitto locale feste a Lissone via monza

(Foto by Edoardo Terraneo)

