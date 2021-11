Lissone, Alpini di Macherio alla giornata della colletta alimentare: a Bareggia 58 scatoloni di generi di prima necessità Come al solito la gente non ha lesinato: raggiunti gli stessi livelli di raccolta dell’ultimo anno in cui si è tenuta l’iniziativa, nel 2019, prima della pandemia

Penne nere e la solidarietà: a Lissone l’ennesimo gesto di aiuto targato Gruppo Alpini di Macherio. In adesione all’iniziativa nazionale della Colletta Alimentare, gli Alpini erano presenti nella giornata di sabato 27 novembre al Gigante di Bareggia di Lissone dove, grazie alla generosità di tante persone, hanno raccolti ben 58 scatoloni colmi di beni di prima necessità, in linea con l’ultimo anno (2019) della raccolta.

E così andata in scena con successo l’iniziativa a sostegno del Banco Alimentare che recupera eccedenze alimentari per distribuirle a strutture caritative che offrono pasti o pacchi alimentari a persone che vivono in difficoltà. Accanto all’operosa attività quotidiana, Banco Alimentare organizza ogni anno, l’ultimo sabato di novembre, la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, in collaborazione con volontari e supermercati. E gli Alpini di Macherio hanno risposto presente.

