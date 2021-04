L’ingresso a Lissone dei militari Usa e i funerali dei partigiani uccisi: quelle foto di 76 anni fa per celebrare la Liberazione Suggestiva gallery fotografica visibile sul sito istituzionale del Comune. L’inizaiativa è stata realizzata in collaborazione con la biblioteca con un’accurata ricerca nella sezione di Storia locale della ”civica”.

Un omaggio alla città e la celebrazione della Libertà a Lissone. Sono in modalità web le immagini festanti dei cittadini lissonesi di ogni età dopo l’oppressione nazi-fascista, o quelle commoventi dei partecipatissimi funerali dei partigiani uccisi durante la fine del secondo conflitto mondiale e dei primi comizi politici, emblema del ritorno alla democrazia e del diritto al voto libero.

Fotografie d’epoca, risalenti ormai a 76 anni fa (precisamente al 28 aprile 1945, giorno dell’entrata in Lissone delle truppe alleate), che il Comune, in collaborazione con la biblioteca civica, ha deciso di rendere pubbliche utilizzando i nuovi canali digitali e completando un’accurata ricerca nella sezione di Storia locale della biblioteca. La gallery è già visibile al link https://www.comune.lissone.mb.it/Gallery-XXV-Aprile-1946-le-fotografie-degli-Alleati-in-citta

Nell’impossibilità di celebrare in presenza il 25 aprile, l’amministrazione comunale ha scelto di condividere con la cittadinanza alcuni degli scatti che ritraggono l’ingresso in città dei soldati statunitensi, accolti da due ali di folla. Fotografie rigorosamente in bianco e nero, gelosamente custodite negli archivi comunali, che grazie ad un lavoro di ricerca e di scansione vengono ora condivise con la città.

Oltre ai carri armati, alle jeep e ai soldati in divisa, spiccano i volti finalmente sorridenti delle persone accorse in piazza, le mani protese in segno di ringraziamento. Non solo: la biblioteca civica ha recuperato nel proprio archivio anche le immagini del funerale del 13 maggio 1945 in memoria dei 4 partigiani uccisi in piazza Libertà e i primi comizi della ritrovata libertà datati 10 marzo 1946.

© RIPRODUZIONE RISERVATA