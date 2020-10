Lesmo blackout via 25 Aprile area trasformatore saltato (Foto by Gabriele Galbiati)

Lesmo: scoppia un trasformatore, blackout in paese Blackout a Lesmo nel primo pomeriggio di martedì 27 ottobre. All’origine lo scoppio di un trasformatore in via 25 Aprile. Chi abita in zona California ha sentito anche un boato.

Chi abita sul confine con la frazione California ha sentito un boato prima del blackout, per gli altri residenti a Lesmo invece la corrente è andata via all’improvviso accendendo un concerto di allarmi antifurto. È successo intorno alle 14 di martedì 27 ottobre: all’origine ci sarebbe lo scoppio di un trasformatore in via 25 Aprile che ha generato un corto circuito e il guasto diffuso. L’area è stata delimitata per sicurezza, sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale in attesa di essere raggiunti dai tecnici per il ripristino dell’energia elettrica nella zona. Nel resto del paese ha cominciato a tornare dopo una decina di minuti. Il guasto è stato risolto del tutto prima delle 16.

© RIPRODUZIONE RISERVATA