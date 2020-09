Lesmo, positivo un ragazzo delle scuole medie: famiglia in quarantena e classe chiusa Uno studente delle medie di Lesmo positivo al coronavirus: scattano i protocolli sanitari e la famiglia viene messa in quarantena. Tutta la classe in sorveglianza attiva per quattordici giorni.

Con una lettera datata sabato 20 settembre il dirigente dell’istituto comprensivo di Lesmo ha avvisato le famiglie che un alunno della scuola media è risultato positivo al tampone: sono scattati i protocolli sanitari previsti dalla Regione. “Per fortuna sta bene e dovrà, con la sua famiglia, rispettare il periodo di quarantena in attesa dell’esecuzione dei tamponi che definiranno la sua guarigione completa” ha scritto Stefania Bettin.

Il ragazzo e il nucleo familiare sono stati messi in quarantena, la classe è stata chiusa e tutti i compagni dello studente sono stati messi in sorveglianza attiva per quattordici giorni: saranno sottoposti a tampone e potranno rientrare solo dopo il risultato negativo. Le famiglie dei compagni di classe e i docenti non sono in sorveglianza attiva. Il resto della scuola potrà proseguire le lezioni in sicurezza e in presenza.

“Un grande in bocca al lupo all’alunno per una rapida giarigione e alla sua famiglia che dovrà affrontare un periodo difficile e un augurio a tutti i suoi compagni” conclude la dirigente Bettin in una lettera firmata anche da Giulio Urlini per il consiglio d’istituto e dai tre sindaci di Lesmo, Correzzana e Camparada.

