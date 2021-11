L’epidemia Covid cresce: tornano i pazienti anche all’ospedale di Vimercate L’ultimo dato disponibile di venerdì 19 novembre registra presenza di 11 pazienti positivi al virus ricoverati nel nosocomio di Vimercate. A inizio settimana all’ospedale San Gerardo di Monza erano già 46.

I malati Covid tornano a occupare i letti dell’ospedale di Vimercate. L’ultimo dato disponibile di venerdì 19 novembre descrive la presenza di 11 pazienti positivi al virus ricoverati nel nosocomio di via Santi Cosma e Damiano.

Per il momento nessuno dei degenti è allettato in terapia intensiva o necessità di assistenza respiratoria. Resta il fatto che la recrudescenza del Coronavirus incomincia a farsi sentire anche in Brianza e dopo mesi in cui i reparti dell’ospedale vimercatese erano privi di pazienti affetti dal virus l’Asst Brianza è dovuta correre ai ripari per ospitarne di nuovi.

A inizio settimana invece i ricoverati Covid all’ospedale San Gerardo di Monza erano già 46. Intanto procede la campagna vaccinale e i richiami delle terze dosi negli di Vimercate, Carate e Monza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA