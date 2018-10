LENTATE - PIANTA CADUTA VIA CAVOUR (Foto by Cristina Marzorati)

Lentate sul Seveso: il vento forte abbatte un faggio secolare, via Cavour chiusa Il forte vento di domenica sera è stato all’origine della caduta di una pianta secolare in via Cavour nel cuore di Lentate sul Seveso. Strada chiusa anche lunedì per mettere in sicurezza la zona.

Il forte vento di domenica sera è stato all’origine della caduta di una pianta secolare in via Cavour nel cuore di Lentate sul Seveso. Alle 19.30 in una proprietà privata, conosciuta in paese come la “Villa della contessa”, è crollato un faggio alto una ventina di metri. Nessuno è rimasto ferito, ma l’albero ha abbattuto la cancellata della stessa proprietà, ha sfondato parte del muro perimetrale di una casa vicina e ha completamente occupato la sede stradale.

LEGGI Le previsioni meteo per la settimana

LENTATE - PIANTA CADUTA VIA CAVOUR

(Foto by Cristina Marzorati)

Il lavoro dei vigili del fuoco di Lazzate e della Protezione civile di Lentate sul Seveso è proseguito per due ore. In posto era presente anche l’assessore all’Ecologia di Lentate Roberto Corneo: «Saputa l’emergenza, mi sono subito attivato in accordo col sindaco e il vicesindaco. L’albero ha costretto alla chiusura completa di via Cavour. Pompieri e volontari della Protezione civile in due ore hanno tagliato la pianta, liberando la sede stradale, ma nella giornata di lunedì 22 ottobre la strada resterà ancora chiusa. La proprietà a suo carico non solo metterà in sicurezza l’area, ma taglierà anche un secondo albero pericolante».

In via Cavour sono intervenuti anche i volontari dell’Associazione nazionale carabinieri Lentate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA