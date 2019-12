Lentate: ciclista urtato da un’auto finisce a terra sui Giovi, trasportato in elisoccorso Un ciclista è stato trasportato in ospedale in codice giallo dopo un incidente tra la Novedratese e la Nazionale dei Giovi a Copreno di Lentate sul Seveso.

Brutto incidente a Copreno di Lentate sul Seveso all’ora di pranzo all’incrocio tra la Novedratese e la Nazionale dei Giovi. Intorno alle 12.30, stando ai primi riscontri, un’auto è entrata in contatto con una bicicletta alla rotatoria vicino al supermercato Bennet: il ciclista è stato sbalzato a terra colpendo violentemente l’asfalto. Sul posto sono arrivati un’ambulanza della Croce bianca di Seveso e l’elisoccorso. Il ciclista, grazie al caschetto, ha riportato ferite senza però risultare in pericolo di vita: è stato trasportato in elisoccorso in codice giallo a Niguarda. La donna, che sarebbe dovuta essere trasportata in codice verde per accertamenti, ha rifiutato. Da definire l’esatta dinamica dell’incidente. Traffico in tilt per il tempo necessario ai soccorritori di intervenire.

