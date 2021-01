L’economia su Youtube: ogni settimana le pillole di finanza personale di Mattia Scafoletti Mattia Scafoletti, un giovane monzese d’adozione che ha creato un canale You tube che porta il suo nome dedicato ai consigli “per migliorare il proprio portafoglio”. Ogni settimana un video: ecco l’ultimo.

Come spiegare i segreti della finanza in pochi minuti. Roba da banchieri scafati? Tutt’altro grazie all’iniziativa di Mattia Scafoletti, un giovane monzese d’adozione che ha creato un canale You tube che porta il suo nome dedicato ai consigli “per migliorare il proprio portafoglio”.

Milanese di nascita e di formazione, Scafoletti, 33 anni, si propone di elargire settimanalmente “comportamenti utili per incrementare il proprio presente e garantirsi il futuro”.

Ogni martedì sera attorno alle 18 vengono messi in rete suggerimenti pratici adatti soprattutto ai più giovani.

“Io non suggerirò mai di comprare una specifica azione o un determinato titolo - specifica Scafoletti che nel montaggio dei video è aiutato dalla moglie Nicole Mandelli - ma di adottare dei comportamenti e delle strategie che possono garantire risultati a lungo termine”.

Un esempio? “Anche per i 20-30enni è già utile pensare alle assicurazioni sulla vita che, oltretutto, garantiscono dei benefici fiscali e possono costituire un patrimonio a cui attingere per l’acquisto della prima casa”.

L’ULTIMO VIDEO: Sei un investitore o un trader?

