La trasmissione Icarus Ultra di Sky al Parco di Monza Il mondo dello sport nel Parco raccontato dalla trasmissione Icarus Sky: protagonista il ciclista Patrick Martini. Prima messa in onda lunedì 19 aprile alle 19.

La troupe di “Icarus Ultra”, il programma televisivo di sfide, avventure, storie, imprese e curiosità dal mondo dello sport all’aria aperta ha fatto tappa a Monza. Il conduttore ed ex ciclista azzurro Patrick Martini ha girato un nuovo servizio di “Bike in”, la sezione del programma dedicata al mondo delle biciclette, nella città di Teodolinda insieme a un ospite di eccezione, l’attore comico Gabriele Cirilli.

In sella ai loro velocipedi i due protagonisti hanno pedalato tra le vie e i monumenti del centro storico e i viali del parco facendo tappa davanti alla Villa Reale. Non è la prima volta che il programma, che va in onda su Sky Sport Arena, Sky Sport Collection e Cielo, si occupa della nostra città. In passato aveva realizzato servizi sulla “Reale Mutua Monza Montevecchia EcoTrail e sulla Water Run BrianzAcque all’interno del parco. Già nella serata di lunedì 19 aprile alle 19 è possibile assistere alla puntata “monzese” sulle frequenze di Sky Arena.

Il Comune ha pagato alla Pubbliteam srl, che produce il programma, 4.098 euro oltre all’Iva, quindi poco meno di 5mila euro.

