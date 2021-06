Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

“La Milanesiana” sbarca a Monza: tutti gli appuntamenti della rassegna La rassegna “La Milanesiana” sbarca a Monza e propone due giorni di appuntamenti e una mostra che passano da Alice che canta Battiato, Sgarbi, Gianfranco Ferroni e Vittorio Rosina.

La “Milanesiana”, il festival ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi, giunto alla ventiduesima edizione arriva a Monza con tre diversi appuntamenti: due serate e una mostra. Una piacevole contaminazione di arte, letteratura, musica e fotografia come è nello spirito della manifestazione, quest’anno dedicata al progresso.

Artefice dello “sbarco” monzese degli eventi della Milanesiana è stato il Distretto Rotary 2042 insieme al Gruppo Brianza 1 e Brianza 2, in collaborazione con il Comune di Monza. Si inizia sabato 3 luglio alle 21 in piazza Duomo con lo spettacolo “Tra Van Gogh e Battiato” di e con Marco Goldin, storico dell’arte e divulgatore di successo. Lo accompagneranno le musiche di Remo Anzovino. A seguire è in programma il concerto di “Alice canta Battiato”. La cantante forlivese, eseguirà alcuni indimenticabili brani di Franco Battiato con il quale aveva a lungo collaborato. Sul palco con lei ci sarà il pianista Carlo Guaitoli.

A introdurre la serata sarà Elisabetta Sgarbi. I trecento posti disponibili sono, però, andati a ruba nel giro di poche ore. Doppio appuntamento domenica 4 luglio. Alle 18 l’associazione culturale M.Ar.Co. (Monza Arte Contemporanea) inaugurerà negli spazi delle ex sale consiliari all’interno della Villa reale la mostra di fotografia “Gianfranco Ferroni e Vittorio Rosina” a cura di Arialdo Ceribelli e Andrea Zucchinali. La rassegna comprende 37 scatti eseguiti da Ferroni, pittore, fondatore del movimento della Metacosa e grande fotografo, e da Rosina, dirigente d’azienda, alpino e grande appassionato di fotografia, le cui opere sono emerse da un vecchio scatolone colmo di negativi.

Al vernissage saranno presenti Elisabetta Sgarbi, il giornalista e scrittore Antonio Gnoli, il critico d’arte Andrea Zucchinali, il gallerista Maurizio Caldirola e la fotografa Giulia Bellezza. La mostra resterà aperta solo nei fine settimana: il 10, l’11 e il 17 luglio dalle 15 alle 19 e il 18 luglio dalle 9 alle 13.

Sempre domenica alle 21 è in programma una serata dedicata a Leonardo Sciascia, a cent’anni dalla sua nascita e al suo rapporto con l’arte. “Leonardo Sciascia e l’arte” inizierà con le letture dell’attrice Sabrina Colle tratte dalle opere dello scrittore. A seguire Vittorio Sgarbi terrà una lectio illustrata su “Sciascia critico d’arte”. Francesco Micheli introdurrà il concerto della pianista Gile Bae. L’ingresso è consentito fino all’esaurimento posti da prenotare su Evenbrite. Questo appuntamento sarà visibile in streaming sul canale La Milanesiana e su Corriere.it. Gli appuntamenti della Milanesiana sono stati inseriti nel calendario di “Summer Monza 2021”.

