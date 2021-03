L’8 marzo tutto online di Monza Pink network: con gli auguri delle donne del mondo Diversi gli appuntamenti organizzati dal Comune di Monza con la rete Monza Pink network per un 8 marzo 2021 tutto online.

Sarà una Giornata internazionale della Donna tutta online, l’8 marzo 2021. Diversi gli appuntamenti organizzati dal Comune di Monza con la rete Monza Pink network. Si comincia dalle 13 alle 14.30 con il laboratorio, anzi il labinar, dal titolo “Mani in pasta” dedicato all’alimentazione sana per la prevenzione del cancro a cura della Lilt Monza Brianza. Un viaggio alla scoperta delle proprietà e dei benefici della pasta fatta in casa.

Possibile collegarsi direttamente al link presente sulla pagina Facebook Monza Pink network.

Sulla pagina www.benvenutoamonza.com e sulla pagina Facebook del sodalizio “Benvenuto international club” sempre nella giornata di lunedì saranno presenti gli auguri delle donne nelle loro lingue nazionali. Un saluto a tutte coloro che sono venute nella nostra città da paesi più o meno lontani e a tutte le monzesi che amano parlare le lingue straniere.

Gli appuntamenti continuano anche nelle prossime settimane. Sabato 20 marzo alle 15.30 si terrà un incontro dal titolo “La meglio gioventù-le giovani salgono in cattedra per parlare di futuro” a cura di Acli. Infine, lunedì 22 alle 17 sarà la volta di un pomeriggio “info-educativo” curato dall’ Ordine dei Dottori Commercialisti MB e Avvocati di Monza sulle “Tecniche efficaci per la gestione del tempo e dello studio professionale. Come conciliare lavoro e famiglia”. I link per accedere agli appuntamenti sono disponibili sempre sulla pagina Facebook di Monza Pink network.

