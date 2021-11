Italiano per stranieri, il Comune di Sovico cerca insegnanti volontari L’amministrazione comunale di Sovico lancia un appello: cerca insegnanti volontari, motivati e costanti, per l’insegnamento della lingua italiana a cittadini stranieri residenti nel Comune.

Per insegnare l’abc servono volontari. L’amministrazione comunale di Sovico lancia un appello: cerca insegnanti volontari, motivati e costanti, per l’insegnamento della lingua italiana a cittadini stranieri residenti nel Comune.

«Cerchiamo preferibilmente persone con esperienza e/o una formazione in didattica dell’italiano per stranieri - fa sapere l’ente pubblico - e per candidarsi come insegnante è necessario iscriversi al registro del servizio civico comunale». Per ricevere maggiori informazioni, è possibile inviare una email al seguente indirizzo di posta elettronica: [email protected], oppure contattare telefonicamente l’ufficio istruzione al seguente numero: 039/2075051 ed entro e non oltre il 3 dicembre.

