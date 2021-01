Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Elisabetta Pioltelli)

Albiate: tariffa invariata alla Giovanni XXIII (Foto by Elisabetta Pioltelli)

Iscrizioni nuovo anno scolastico: ad Albiate tariffe invariate alla Giovanni XXIII e Fate e Folletti Le due scuole dell’infanzia, paritaria parrocchiale la prima e privata la seconda, - nonostante le mancate entrate del periodo di chiusura a causa dell’emergenza sanitaria - hanno ufficializzato la decisione che viene incontro alle famiglie

Invariati i costi delle rette per l’anno scolastico 2021-2022 nonostante le mancate entrate del periodo di chiusura a causa dell’emergenza sanitaria. Le due scuole dell’infanzia di Albiate (quella paritaria parrocchiale “Giovanni XXIII” e quella privata “Fate e Folletti”) hanno entrambe ufficializzato una decisione importante che va incontro alle famiglie.

LEGGI Quarantene, niente asilo: a Carate i genitori chiedono che la retta sia dimezzata

«Il consiglio di amministrazione della scuola dell’infanzia (ma anche del nido) presieduto dal parroco don Giuseppe ha deliberato di mantenere invariati gli importi delle rette mensili e dei vari servizi forniti alle famiglie- fa sapere la scuola materna paritaria parrocchiale- pur avendo avuto mancate entrate, dovute alla sospensione del versamento delle rette per tutto il periodo di chiusura a causa dell’emergenza sanitaria, siamo consapevoli che anche le famiglie possano trovarsi in stato di difficoltà. Ecco perché riteniamo nostro preciso dovere morale e umano venire incontro alle famiglie, mantenendo invariati i costi delle iscrizioni, dei rinnovi e delle rette per tutto l’anno scolastico 2021-2022».

La scuola materna “Fate e Folletti”, allo stesso modo, ha deciso di mantenere invariati i costi delle iscrizioni e delle rette mensili rispetto agli anni precedenti «consapevoli delle difficoltà che anche le famiglie stanno affrontando” fa sapere la direzione che informa inoltre per i nuovi iscritti che “chi si iscriverà entro il 28 gennaio (anno scolastico 2021-2022) verrà applicato uno sconto sull’iscrizione di 50 euro».

© RIPRODUZIONE RISERVATA