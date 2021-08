Investimenti per ricerca e innovazione: da Regione Lombardia un miliardo e mezzo Nei prossimi tre anni con il Programma strategico: un programma di interventi per università, imprese e adeguamento delle infrastrutture pubbliche di connettività. Ecco il piano per proiettare il territorio nel futuro

Vasto programma di interventi messo a punto da Regione Lombardia con il suo Programma strategico triennale per la ticerca, l’innovazione e il trasferimento tecnologico in capo alla direzione generale istruzione, università, ricerca, innovazione e semplificazione di Regione Lombardia. Nel dettaglio, previsti 30 milioni per l’ammodernamento delle strumentazioni digitali nelle Università lombarde, 25 milioni per l’adeguamento delle infrastrutture pubbliche di connettività per lo sviluppo della tecnologia Blockchain e per la condivisione dei dati con gli attori lombardi in ottica di semplificazione di accesso alle misure e ai servizi pubblici, ma anche 19 milioni per supportare progetti di sviluppo di innovazione delle imprese lombarde. Nel ventaglio di investimenti, 15 milioni per la creazione di un centro di eccellenza per le scienze della vita per il tramite dei 4 Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici lombardi, 13,5 milioni per nuovi accordi con le Università lombarde per la creazione di infrastrutture di ricerca mediante attrezzature o interventi strutturali, poi 12 milioni per la realizzazione del Centro di ricerca universitaria e sedi di laboratori di innovazione tecnologica per dare impulso allo sviluppo del Distretto della scienza della Città di Pavia, ma anche 10 milioni per la realizzazione di un’innovativa infrastruttura di supporto verso l’economia circolare con Università degli Studi Milano, Politecnico di Milano, Università Milano-Bicocca, Università degli studi di Pavia e Cnr-Stima, oltre che 4 milioni per un accordo attuativo con i 4 Irccs pubblici lombardi per la realizzazione di un progetto complesso di ricerca industriale e la costituzione di un ufficio di trasferimento tecnologico congiunto. Infine, 2 milioni per la realizzazione di nuovi laboratori per ricerca e sviluppo nella nuova sede operativa dell’IIT a Milano e 1 milione per sostenere le micro, piccole e medie imprese e i liberi professionisti nell’ottenimento di nuovi brevetti europei e internazionali.

