Iniziati a Usmate Velate i lavori di potatura delle piante nei parchi pubblici Sono iniziati, nei parchi pubblici di Usmate Velate, i lavori di potatura delle piante.

Sono iniziati nei giorni scorsi a Usmate Velate i lavori di potatura di numerose alberature situate nella maggior parte dei casi nei parchi del paese, intervento di manutenzione del verde che interesserà varie zone del territorio recependo anche alcune indicazioni ricevute nei mesi scorsi dalla cittadinanza. Per questo inizio d’anno, i lavori si concentreranno in modo particolare sui parchi comunali. Alcuni specifici interventi, curati dall’azienda specializzata cui è affidata la gestione del verde pubblico, prevedranno anche la verifica di piante o rami sbracati.

I lavori di potatura nei parchi

«Come ogni anno, l’amministrazione comunale dà il via al Piano delle potature concentrandosi sulla cura del nostro verde – ha affermato Lisa Mandelli, sindaco di Usmate Velate –. Questa volta abbiamo scelto di dedicare una particolare cura ai Parchi, anche in previsione del periodo primaverile e con l’auspicio che con il rialzo delle temperature le nostre aree verdi possano tornare ad essere luogo di relazione e di divertimento. Al tempo stesso, il Comune sta monitorando in modo puntuale tutti gli interventi, al fine di ottimizzare le risorse economiche stanziate per questi lavori e così da poter intervenire in ogni situazione in cui sia necessario agire».

© RIPRODUZIONE RISERVATA