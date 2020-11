Influenza, le farmacie sono ancora senza vaccini Le vaccinazioni anti influenzali procedono a rilento: i medici di base stanno ricevendo le fiale con il contagocce e solo dopo che saranno stati vaccinati gli anziani qualcosa giungerà nelle farmacie, che per ora non ne hanno. L’incontro di sabato tra l’ordine professionale e la Regione non ha chiarito quando saranno disponibili.

Il margine per effettuare la vaccinazione di massa anti influenzale in tempo utile c’è ma, avverte il presidente dei farmacisti italiani Andrea Mandelli, «gli spazi non sono infiniti». Le dosi per chi ha meno di sessant’anni e non soffre di particolari patologie non sono ancora arrivate nelle farmacie private e l’incontro di sabato tra l’ordine professionale e la Regione non ha chiarito quando saranno disponibili.

I medici di base stanno ricevendo le fiale con il contagocce e solo dopo che saranno stati vaccinati gli anziani qualcosa giungerà nelle farmacie. I mali di stagione rischiano, quindi, aggravare la situazione già drammatica negli ospedali causata dal covid-19: «La scienza – afferma Mandelli – fa passi avanti ma ignoriamo ancora molto di questo virus. Dobbiamo essere tutti responsabili».

