Incidente stradale a Lentate sul Seveso: motociclista in elisoccorso a Niguarda Un motociclista di 39 anni è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda: è rimasto ferito in un incidente stradale con un’auto a Lentate sul Seveso.

Grave incidente stradale tra un’auto e una moto a Lentate sul Seveso nel tardo pomeriggio di mercoledì 11 settembre in via per Figino. Il motociclista, 39 anni, è stato trasportato in codice rosso dall’elisoccorso di Como all’ospedale Niguarda di Milano per i gravi traumi riportati nell’urto con la vettura. La dinamica è al vaglio dei vigili del Lentate. Sul posto anche l’ambulanza di Seregno Soccorso.

Entrambi viaggiavano sulla provinciale da Novedrate in direzione delle Quattro strade a Mariano Comense, lo scontro in territorio di Lentate. Il motociclista ha riportato fratture multiple, è stato operato ed è ricoverato in prognosi riservata.

Lentate sul Seveso incidente auto moto via per Figino

(Foto by Edoardo Terraneo)

