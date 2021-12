Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Incidente stradale a Lentate sul Seveso, frontale tra auto e camion: uomo di 57 anni trasportato in elisoccorso a Monza Un incidente stradale nel primo pomeriggio sulla Novedratese ha coinvolto un’auto e un camion: l’automobilista portato in elisoccorso all’ospedale San Gerardo di Monza.

Un uomo trasportato in elisoccorso in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza, un altro in codice giallo al Sant’Anna di Como. Ê il bilancio di un grave incidente stradale sulla Novedratese che nel primo pomeriggio ha coinvolto un’auto e un camion, all’altezza di Lentate sul Seveso.

Qualche centinaio di metri prima della rotonda del supermercato di Copreno, poco dopo le 14.30, i due mezzi si sono scontrati frontalmente per cause che saranno accertate dalla polizia locale.

Incidente stradale Lentate sul Seveso Copreno martedì 14 dicembre 2021

L’uomo alla guida dell’auto, 57 anni, è stato soccorso in prima battuta dai vigili del fuoco di Seregno sul posto con autopompa e carro fiamma. Estratto dall’abitacolo, è stato portato d’urgenza all’ospedale di Monza a causa di diversi traumi al torace, al bacino e agli arti inferiori. L’uomo a quanto si è appreso è rimasto cosciente.

L’autista del camion, 61 anni, ha riportato un trauma al torace e alla gamba.

Sono intervenuti l’elisoccorso di Milano, l’automedica, due ambulanze, i vigli del fuoco di Seregno e Lazzate, i carabinieri di Lentate e la polizia locale di Lentate e Carimate.

